"Не тіште себе ілюзіями": Подоляк розповів, чому Путін говорить про "переговори"

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Yasin Akgul

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про "переговори" з Україною. Він заявив, що Кремль має на увазі виключно один із трьох сценаріїв.

Про це Михайло Подоляк написав у соцмережі X.

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Подоляк закликав міжнародну спільноту не реагувати на брехливі розмови РФ про "переговори.

"Не тіште себе ілюзіями, що нинішня Росія здатна якось домовлятися. Не дайте себе вкотре обдурити. Бо сам Путін говорить не про переговори в класичному розумінні, а виключно про один із трьох сценаріїв", — наголосив радник керівника ОП.

За словами Подоляка, один з таких сценаріїв передбачає натиснути на Україну та змусити її капітулювати, заморозити конфлікт до наступного етапу.

Якщо цього не вдасться зробити, то РФ хоче оперативну паузу, щоб більше озброїти свої війська та продовжити вчиняти воєнні злочини.

Радник керівника ОП наголосив, що коли ж не вийде й це, то існує третій сценарій, щоб уникнути програшу РФ та трансформаційної революції, а також "не втратити обличчя".

"Все це дуже примітивно, передбачувано та банально, коли ми говоримо про плани Росії. Тому ще раз — живіть без ілюзій, не слухайте Росію, не звертайте уваги на геноцидні бажання "колективного Путіна", — додав він.

Допис Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що окупанти хочуть отримати паузу у війні проти України. Вона може тривати близько 4-5 місяців.

Також ми писали, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк говорив, що українським воїнам не доведеться відвойовувати кожен кілометр нашої землі кров’ю. Війна закінчиться "швидко і в один момент — так само, як і почалася", оскільки годинник вже веде зворотний відлік, а сліду "другої армії світу" не лишилось.