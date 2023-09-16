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"Не тешьте себя иллюзиями": Подоляк рассказал, почему Путин говорит о "переговорах"

16 сентября 2023 18:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Не тешьте себя иллюзиями": Подоляк рассказал, почему Путин говорит о "переговорах"
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Yasin Akgul
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на слова российского диктатора Владимира Путина о "переговорах" с Украиной. Он заявил, что Кремль подразумевает исключительно один из трех сценариев.

Об этом Михаил Подоляк написал в соцсети X.

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Подоляк призвал международное сообщество не реагировать на лживые разговоры РФ о "переговорах".

"Не тешьте себя иллюзиями, что нынешняя Россия способна как-то договариваться. Не дайте себя в очередной раз обмануть. Потому что сам Путин говорит не о переговорах в классическом понимании, а исключительно об одном из трех сценариев", — подчеркнул советник руководителя ОП.

По словам Подоляка, один из таких сценариев предполагает надавить на Украину и заставить ее капитулировать, заморозить конфликт до следующего этапа.

Если этого не удастся сделать, РФ хочет оперативную паузу, чтобы больше вооружить свои войска и продолжить совершать военные преступления.

Советник руководителя ОП отметил, что если же не получится и это, то существует третий сценарий, чтобы избежать проигрыша РФ и трансформационной революции, а также "не потерять лицо".

"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз — живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания "коллективного Путина", — добавил он.

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Пост Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что оккупанты хотят получить паузу в войне против Украины. Она может занять около 4-5 месяцев.

Также мы писали, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк говорил, что украинским воинам не придется отвоевывать каждый километр нашей земли кровью. Война закончится "быстро и в один момент — так же неожиданно, как и началась", поскольку часы уже ведут обратный отсчет, а следа "второй армии мира" не осталось.

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