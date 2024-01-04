Небезпека БпЛА — куди летять ворожі дрони
Армія Росії здійснила черговий запуск іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Через загрозу ланок безпілотників, повітряна тривога почала ширитися Україною.
Про це повідомляють ВПС України.
Повітряна тривога в Україні
Повідомляється, що декілька нових ланок іранських безпілотників летять Херсонщиною, у північно-західному напрямку.
Оновлено о 23:25: ланка "шахедів" вже залетіла в район Кропивницького, тримає курс на північ.
Станом на 23:26 карта повітряних тривог виглядає так:
Оновлено о 23:50: дрони летять між Черкасами та Кременчуком із півдня у напрямку Полтави
Нагадаємо, що сьогодні дронова загроза ширилася на Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області.
А також сьогодні ввечері, у російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.
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