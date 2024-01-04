Небезпека БпЛА — куди летять ворожі дрони

Мобільні групи ППО ЗСУ відстежують дрон Shahed-136. Фото ілюстративне: tvoemisto.tv

Армія Росії здійснила черговий запуск іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Через загрозу ланок безпілотників, повітряна тривога почала ширитися Україною.

Про це повідомляють ВПС України.

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Повідомляється, що декілька нових ланок іранських безпілотників летять Херсонщиною, у північно-західному напрямку.

Джерело: Тelegram

Оновлено о 23:25: ланка "шахедів" вже залетіла в район Кропивницького, тримає курс на північ.

Джерело: Тelegram

Станом на 23:26 карта повітряних тривог виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 23:50: дрони летять між Черкасами та Кременчуком із півдня у напрямку Полтави

Джерело: Тelegram

Нагадаємо, що сьогодні дронова загроза ширилася на Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

А також сьогодні ввечері, у російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.