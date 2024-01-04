Опасность БпЛА — куда летят вражеские дроны

Мобильные группы ПВО ВСУ отслеживают дрон Shahed-136. Фото иллюстративное: tvoemisto.tv

Армия России осуществила очередной запуск иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Из-за угрозы групп беспилотников, воздушная тревога начала распространяться по Украине.

Об этом сообщают ВВС Украины

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Воздушная тревога в Украине

Сообщается, что несколько новых звеньев иранских беспилотников летят по Херсонской области, в северо-западном направлении.

Источник: Telegram

Обновлено в 23:25: группа "шахедов" уже залетело в район Кропивницкого, держит курс на север.

Источник: Telegram

По состоянию на 23:26 карта воздушных тревог выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 23:50: дроны летят между Черкассами и Кременчугом с юга в направлении Полтавы.

Источник: Telegram

Напомним, что сегодня дроновая угроза распространялась на Кировоградскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

А также сегодня вечером, в российском Белгороде и временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.