Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили "шахеди"

Робота ППО. Фото: скриншот з відео

Сьогодні ввечері, 4 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування російськими окупантами безпілотників типу Shahed. Небезпеку оголошено в таких областях: Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Загарбники запустили дві групи ударних безпілотників. Перша рухається на північ з Первомайська.

"Друга група рухається за тим же курсом, зараз на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:15. Ще одна група ударних безпілотників рухається за тим же курсом, що попередні. Наразі дрони в Херсонській області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 22:26. Повітряну тривогу оголосили також в Черкаській області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти вже запускали по України балістичні ракети, які були надані Північною Кореєю. Це відбулося наприкінці грудня та на початку січня.