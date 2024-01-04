Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили "шахеди"
Сьогодні ввечері, 4 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування російськими окупантами безпілотників типу Shahed. Небезпеку оголошено в таких областях: Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Загарбники запустили дві групи ударних безпілотників. Перша рухається на північ з Первомайська.
"Друга група рухається за тим же курсом, зараз на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 22:15. Ще одна група ударних безпілотників рухається за тим же курсом, що попередні. Наразі дрони в Херсонській області.
Оновлено 22:26. Повітряну тривогу оголосили також в Черкаській області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти вже запускали по України балістичні ракети, які були надані Північною Кореєю. Це відбулося наприкінці грудня та на початку січня.
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