Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили "шахеды"

Работа ПВО. Фото: скриншот из видео

Сегодня вечером, 4 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует угроза применения российскими оккупантами беспилотников типа Shahed. Опасность объявлена в таких областях: Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Захватчики запустили две группы ударных беспилотников. Первая движется к северу от Первомайска.

"Вторая группа движется по тому же курсу, сейчас на Херсонщине, направляются на северо-запад на границе Днепропетровской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:15. Еще одна группа ударных беспилотников движется по тому же курсу, что и предыдущие. Сейчас дроны в Херсонской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 22:26. Воздушную тревогу объявили также в Черкасской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты уже запускали по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей. Это произошло в конце декабря и начале января.