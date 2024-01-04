Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили "шахеды" arrow

Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили "шахеды"

4 января 2024 22:04
обновлено: 22:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили "шахеды"
Работа ПВО. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 4 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует угроза применения российскими оккупантами беспилотников типа Shahed. Опасность объявлена в таких областях: Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

Захватчики запустили две группы ударных беспилотников. Первая движется к северу от Первомайска.

"Вторая группа движется по тому же курсу, сейчас на Херсонщине, направляются на северо-запад на границе Днепропетровской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

null
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:15. Еще одна группа ударных беспилотников движется по тому же курсу, что и предыдущие. Сейчас дроны в Херсонской области.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 22:26. Воздушную тревогу объявили также в Черкасской области.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

null
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты уже запускали по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей. Это произошло в конце декабря и начале января.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме