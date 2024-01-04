Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили "шахеды"
Сегодня вечером, 4 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует угроза применения российскими оккупантами беспилотников типа Shahed. Опасность объявлена в таких областях: Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Захватчики запустили две группы ударных беспилотников. Первая движется к северу от Первомайска.
"Вторая группа движется по тому же курсу, сейчас на Херсонщине, направляются на северо-запад на границе Днепропетровской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 22:15. Еще одна группа ударных беспилотников движется по тому же курсу, что и предыдущие. Сейчас дроны в Херсонской области.
Обновлено 22:26. Воздушную тревогу объявили также в Черкасской области.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты уже запускали по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей. Это произошло в конце декабря и начале января.
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