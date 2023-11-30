Повітряна тривога триває зараз 30 листопада — в яких областях загроза "шахедів"

Небезпека "шахедів" триває — які області охопила повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз, 30 листопада, продовжується. Ворожі безпілотники продовжують перетинати південний кордон України. Тривога охопила Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську та інші області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога триває зараз 30 листопада
Українські захисники попереджають про нові "шахеди", що прямують до Миколаївської області з Чорного моря.
Також ще одна група рухається в бік Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Наразі повітряна тривога "червоніє" в таких областях:
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій.
Оновлено 23:27. За даними пабліка "Николаевский Ванек", загроза ударних БпЛА наразі лише для Миколаївської області.
Оновлено 23:57. "Загроза для Снігурівського району + Миколаївського району Миколаївської області та Бериславського району Херсонської області", — повідомляє "Ванек".
Наразі тривога скупчилась довкола Миколаївської та Херсонської областей.
Нагадаємо, що небезпека на півдні триває вже з 22:00. Повітряна тривога продовжується через ударні БпЛА.
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