Повітряна тривога триває зараз 30 листопада — в яких областях загроза "шахедів"

Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 листопада, продовжується. Ворожі безпілотники продовжують перетинати південний кордон України. Тривога охопила Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську та інші області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога триває зараз 30 листопада

Українські захисники попереджають про нові "шахеди", що прямують до Миколаївської області з Чорного моря.

Також ще одна група рухається в бік Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога "червоніє" в таких областях:

Кіровоградській,

Миколаївській,

Херсонській,

Дніпропетровській,

Донецькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:27. За даними пабліка "Николаевский Ванек", загроза ударних БпЛА наразі лише для Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 23:57. "Загроза для Снігурівського району + Миколаївського району Миколаївської області та Бериславського району Херсонської області", — повідомляє "Ванек".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі тривога скупчилась довкола Миколаївської та Херсонської областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що небезпека на півдні триває вже з 22:00. Повітряна тривога продовжується через ударні БпЛА.