Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Небезпека "шахедів" триває — які області охопила повітряна тривога arrow

Небезпека "шахедів" триває — які області охопила повітряна тривога

30 листопада 2023 23:21
оновлено: 00:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога триває зараз 30 листопада — в яких областях загроза "шахедів"
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 листопада, продовжується. Ворожі безпілотники продовжують перетинати південний кордон України. Тривога охопила Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську та інші області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога триває зараз 30 листопада

Українські захисники попереджають про нові "шахеди", що прямують до Миколаївської області з Чорного моря.

Також ще одна група рухається в бік Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога "червоніє" в таких областях:

  • Кіровоградській,
  • Миколаївській, 
  • Херсонській,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:27. За даними пабліка "Николаевский Ванек", загроза ударних БпЛА наразі лише для Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 23:57. "Загроза для Снігурівського району + Миколаївського району Миколаївської області та Бериславського району Херсонської області", — повідомляє "Ванек".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі тривога скупчилась довкола Миколаївської та Херсонської областей.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що небезпека на півдні триває вже з 22:00. Повітряна тривога продовжується через ударні БпЛА.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі