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Опасность "шахедов" продолжается - какие области охватила воздушная тревога

30 ноября 2023 23:21
обновлено: 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается сейчас 30 ноября - в каких областях угроза "шахедов"
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 ноября, продолжается. Вражеские беспилотники продолжают пересекать южную границу Украины. Тревога охватила Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и другие области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога продолжается сейчас 30 ноября

Украинские защитники предупреждают о новых "шахедах", следующих в Николаевскую область из Черного моря.

Также еще одна группа двигается в сторону Кривого Рога Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога "краснеет" в следующих областях:

  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:27. По данным паблика "Николаевский Ванек", угроза ударных БПЛА пока только для Николаевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 23:57. "Угроза для Снигиревского района + Николаевского района Николаевской области и Бериславского района Херсонской области" , - сообщает "Ванек".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Пока тревога скопилась вокруг Николаевской и Херсонской областей.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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