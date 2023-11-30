Воздушная тревога продолжается сейчас 30 ноября - в каких областях угроза "шахедов"

Опасность "шахедов" продолжается - какие области охватила воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 ноября, продолжается. Вражеские беспилотники продолжают пересекать южную границу Украины. Тревога охватила Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и другие области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога продолжается сейчас 30 ноября
Украинские защитники предупреждают о новых "шахедах", следующих в Николаевскую область из Черного моря.
Также еще одна группа двигается в сторону Кривого Рога Днепропетровской области.
В настоящее время воздушная тревога "краснеет" в следующих областях:
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Днепропетровской,
- Донецкой.
Обновлено 23:27. По данным паблика "Николаевский Ванек", угроза ударных БПЛА пока только для Николаевской области.
Обновлено 23:57. "Угроза для Снигиревского района + Николаевского района Николаевской области и Бериславского района Херсонской области" , - сообщает "Ванек".
Пока тревога скопилась вокруг Николаевской и Херсонской областей.
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