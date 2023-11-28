Наслідки чорноморського урагану для ЗСУ та окупантів

Затоплений ураганом Крим. Фото: росЗМІ

У російсько-українську війну, яка наближається до своєї третьої зими, втрутилися погодні умови. Наскільки негода загальмує бойові дії на суходолі і заблокує Чорноморський флот на морі, коли ЗСУ зможуть форсувати замерзлий Дніпро — про ці та інші моменти кліматично-військової ситуації у сьогоднішньому матеріалі.

Ураган на Чорному морі

У ніч з 26 на 27 листопада у Чорному морі здійнявся найсправжнісінський ураган. За усіма параметрами це було унікальне явище, яке навіть назвали "ураганом століття". Кількаметрові хвилі накрили північне та східне чорноморське узбережжя — саме те, яке контролюють війська Російської Федерації (власне територію РФ та окупований Крим).

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В соцмережах та месенджерах з’явилися численні відеозаписи затоплених російських та окупованих українських населених пунктів. Крім того, за неофіційною інформацією, постраждали не тільки цивільні, а й військові об’єкти окупантів.

Негода лютувала не тільки на морі, а і на суходолі. Південні регіони України, зокрема, ті, де тривають бойові дії між Силами оборони України та російським окупаційним контингентом, засипало снігом. Усе це, вкупі із падінням температури до цілком зимових показників, не могло не вплинути на військову кампанію. Але яким саме чином погодні умови змінили ситуацію на театрі воєнних дій, і кому від негоди буде краще?

На морі Росія програє

Перш за все, варто говорити про вплив чорноморського урагану на морське угруповання російських окупаційних військ. Відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася, наголосив — щонайменше російська армія не зможе використовувати свої кораблі Чорноморського флоту, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

Причин тут відразу дві. По-перше, такі атмосферні умови становлять проблеми для ракетної техніки — різко падає її ефективність. По-друге, за штормової погоди виходити у відкрите море для подальших пострілів — це фактичне самогубство, є величезні ризики втрати кораблів. Тож росіяни змушені тримати залишки свого Чорноморського флоту в портах і перечікувати негоду. Що уже є перевагою для України.

Крім того, в соцмережах з’явилася інформація про те, що на території окупованого Криму хвилями були пошкоджені ті оборонні укріплення окупаційної армії, які російська армія звела після початку повномасштабної війни. Ці наслідки негоди на півострові, який тимчасово контролюється окупантами, є однозначно на користь України.

Як пояснив Петро Черник, використати цю втрату російських оборонних потужностей українські війська за гарячими слідами не зможуть з тієї ж кліматичної причини — висадка десанту в умовах шторму неможлива. Але росіянам щонайменше доведеться довго ремонтувати пошкоджене, витрачаючи на це кошти з бюджету, у якому з кожним місяцем діра тільки збільшується.

Якщо ремонтні роботи не виконувати, то це викличе певне соціальне напруження у проросійських мешканців Кримського півострова. Що також зіграє проти окупаційної "адміністрації" та військових, які контролюють цю територію.

На суходолі — пауза, про десант через Дніпро говорити зарано

Хуртовина, яка накрила південні регіони України, зокрема, і ті, де відбуваються активні бойові дії – як з боку української армії, так і з боку російських окупантів, – фактично призупинила війну на час негоди.

У цих несприятливих умовах неможливо використовувати безпілотні літальні апарати, які є основними "очима" як для піхоти, так і для ракетних дивізіонів. Також не може йтись про повноцінне використання авіації. Фактично, у обох сторін військового конфлікту на час негоди залишиться лише можливість час від часу здійснювати артилерійські обстріли ворожих позицій. Тож очікувати якихось підступів від ворога у цей час не варто.

Ще одним важливим питанням є можливість форсування Дніпра у холодну пору року, після того, як річка замерзне у нижній течії, між Енергодаром та Херсоном. Такий варіант, як пояснив полковник ЗСУ Черник, теоретично можливий. Але треба розуміти, що для повноцінного використання Дніпра як "мосту" між правим та лівим берегами, потрібно, щоб річка промерзла щонайменше на метр. Такий лід цілком логічно не може утворитися за кілька холодних днів.

Тож для створення умов, які передуватимуть десантній операції, потрібно кілька тижнів стабільно холодної погоди. Нинішній же ураган, який приніс на Південь України зниження температури до мінусових показників — це лише початок такого періоду.

Як бачимо, негода, яка прийшла до Криму, на Південь України та російське узбережжя Кавказу з Чорного моря, надала певну перевагу Україні. Російські війська тимчасово втратили можливість погрожувати українським містам "Калібрами" та, імовірно, втратили частину своїх оборонних конструкцій на кримському узбережжі. У свою чергу, Сили оборони України зараз обмежені у можливості продовжувати контрнаступ на південному напрямку. Але, звісна річ, війну навіть найсильніший ураган, скільки б він не тривав, зупинити не може — тож через деякий час бойові дії повернуться до свого стандартного рівня інтенсивності.