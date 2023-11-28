Последствия черноморского урагана для ВСУ и оккупантов

Затопленный ураганом Крым. Фото: росСМИ

В приближающуюся к своей третьей зиме российско-украинскую войну вмешались погодные условия. Насколько ненастье затормозит боевые действия на суше и заблокирует Черноморский флот на море, когда ВСУ смогут форсировать замерзший Днепр — об этих и других моментах климатически-военной ситуации в сегодняшнем материале.

Ураган на Черном море

В ночь с 26 на 27 ноября в Черном море поднялся самый настоящий ураган. По всем параметрам это было уникальное явление, которое даже назвали "ураганом века". Несколько метров волны накрыли северное и восточное черноморское побережье — именно то, которое контролируют войска Российской Федерации (собственно территорию РФ и оккупированный Крым).

Читайте также:

В соцсетях и мессенджерах появились многочисленные видеозаписи затопленных российских и оккупированных населенных пунктов. Кроме того, по неофициальной информации, пострадали не только гражданские, но и военные объекты оккупантов.

Ненастье свирепствовало не только на море, но и на суше. Южные регионы Украины, в частности те, где продолжаются боевые действия между Силами обороны Украины и российским оккупационным контингентом, засыпало снегом. Все это вместе с падением температуры до вполне зимних показателей не могло не повлиять на военную кампанию. Но каким образом погодные условия изменили ситуацию на театре военных действий, и кому от непогоды будет лучше?

На море Россия проигрывает

Прежде всего, следует говорить о влиянии черноморского урагана на морскую группировку российских оккупационных войск. Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, подчеркнул — по меньшей мере, российская армия не сможет использовать свои корабли Черноморского флота, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Причин здесь сразу две. Во-первых, такие атмосферные условия составляют проблемы ракетной технике — резко падает ее эффективность. Во-вторых, при штормовой погоде выходить в открытое море для дальнейших выстрелов — это фактическое самоубийство, есть огромные риски потери кораблей. Так что россияне вынуждены держать остатки своего Черноморского флота в портах и пережидать непогоду. Что уже преимущество для Украины.

Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что на территории оккупированного Крыма волнами были повреждены оборонительные укрепления оккупационной армии, которые российская армия возвела после начала полномасштабной войны. Эти последствия непогоды на полуострове, временно контролируемом оккупантами, однозначно в пользу Украины.

Как объяснил Петр Черник, использовать эту потерю российских оборонных мощностей украинские войска по горячим следам не смогут по той же климатической причине — высадка десанта в условиях шторма невозможна. Но россиянам как минимум придется долго ремонтировать поврежденное, тратя на это средства из бюджета, в котором с каждым месяцем дыра только увеличивается.

Если же ремонтные работы не выполнять, это вызовет определенное социальное напряжение у пророссийских жителей Крымского полуострова. Что также сыграет против оккупационной "администрации" и военных, контролирующих эту территорию.

На суше — пауза, о десанте через Днепр говорить рано

Вьюга, накрывшая южные регионы Украины, в частности, и те, где происходят активные боевые действия — как со стороны украинской армии, так и со стороны российских оккупантов, — фактически приостановила войну на время непогоды.

В этих неблагоприятных условиях невозможно использовать беспилотные летательные аппараты, которые являются основными "глазами" как для пехоты, так и для ракетных дивизионов. Также не может идти речь о полноценном использовании авиации. Фактически у обеих сторон военного конфликта на время непогоды останется лишь возможность время от времени совершать артиллерийские обстрелы враждебных позиций. Так что ожидать каких-то происков от врага в это время не стоит.

Еще одним важным вопросом является возможность форсирования Днепра в холодное время года, после того как река замерзнет в нижнем течении между Энергодаром и Херсоном. Такой вариант, как объяснил полковник ВСУ Черник, теоретически возможен. Но надо понимать, что для полноценного использования Днепра как "моста" между правым и левым берегами нужно, чтобы река промерзла как минимум на метр. Такой лед вполне логично не может образоваться через несколько холодных дней.

Поэтому для создания условий, предшествующих десантной операции, нужно несколько недель стабильно холодной погоды. Нынешний же ураган, который принес на Юг Украины снижение температуры до минусовых показателей, — это только начало такого периода.

Как видим, ненастье, пришедшее в Крым, на Юг Украины и российское побережье Кавказа с Черного моря, предоставило определенное преимущество Украине. Российские войска временно упустили возможность угрожать украинским городам "Калибрамы" и, вероятно, потеряли часть своих оборонных конструкций на крымском побережье. В свою очередь Силы обороны Украины сейчас ограничены в возможности продолжать контрнаступление на южном направлении. Но, конечно, войну даже самый сильный ураган, сколько бы он ни длился, остановить не может — поэтому через некоторое время боевые действия вернутся к своему стандартному уровню интенсивности.