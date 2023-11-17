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Неосвічені вояки — РФ виділила колосальні кошти на війну і зекономила на освіті

17 листопада 2023 14:08
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Неосвічені вояки — РФ виділила колосальні кошти на війну і зекономила на освіті
Держдума РФ. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Державна Дума РФ ухвалила у третьому, остаточному читанні проєкт федерального бюджету на 2024 рік, а також на плановий період 2025-2026 років. Бюджет передбачає рекордні для Росії військові витрати.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Рекордні витрати РФ на війну

Сьогодні російські ЗМІ заявили, що 15 листопада Держдума РФ схвалила бюджет на 2024 рік, а також  на плановий період 2025-2026 років. З цього стало відомо, що доходи бюджету у 2024 році становитимуть 35 трильйонів рублів, у 2025 році — 33,5 трильйони, у 2026 — 34,1.

Згідно з документом, ухвалений бюджет на новий рік передбачає для РФ рекордні військові витрати. У 2024 році на статтю "національна оборона" буде виділено 29,4% — це близько 10,8 трильйона рублів. Цими коштами фінансується не лише армія, а й військова промисловість, а також соціальні виплати учасникам бойових дій.

Зазначається, що минулоріч витрати Росії на оборону були дещо меншими — у розмірі 6,4 трильйона рублів. Усього військові витрати становитимуть близько 6% ВВП — це одне з перших місць у світі.

Окрім того, прогнозується, що наступного року витрати на оборону перевищать соціальні витрати вперше в сучасній історії Росії.

Куди ще витрачає гроші Росія

Проте влада РФ згадала ще й про своїх дітей, навчання та охорону здоров'я. Відтак, на розвиток сфери охорони здоров'я у період 2024-2026 року закладено 7,23 трлн рублів. Витрати на дитячий відпочинок та оздоровлення збільшили на три мільярди, а на розвиток технікумів, коледжів та розширення програми "Професіоналітет" спрямують 9 млрд рублів.

"Показники бюджету сформовані з урахуванням усіх можливих ризиків, збалансовані та гарантують виконання зобов'язань перед громадянами, відповідають інтересам країни. Принципово збережено всі засоби, необхідні для виконання зобов'язань у соціальній сфері, у тому числі й на підтримку наших військовослужбовців, особливо тих, хто перебуває на "передньому краї", військових пенсіонерів, членів їхніх сімей", — наголошують пропагандистські ЗМІ. 

Нагадаємо, нещодавно у британській розвідці заявили, що різке збільшення витрат на армію в російському бюджеті свідчить про те, що Володимир Путін планує "грати в довгу війну". 

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