Неосвічені вояки — РФ виділила колосальні кошти на війну і зекономила на освіті
Державна Дума РФ ухвалила у третьому, остаточному читанні проєкт федерального бюджету на 2024 рік, а також на плановий період 2025-2026 років. Бюджет передбачає рекордні для Росії військові витрати.
Про це повідомляють росЗМІ.
Рекордні витрати РФ на війну
Сьогодні російські ЗМІ заявили, що 15 листопада Держдума РФ схвалила бюджет на 2024 рік, а також на плановий період 2025-2026 років. З цього стало відомо, що доходи бюджету у 2024 році становитимуть 35 трильйонів рублів, у 2025 році — 33,5 трильйони, у 2026 — 34,1.
Згідно з документом, ухвалений бюджет на новий рік передбачає для РФ рекордні військові витрати. У 2024 році на статтю "національна оборона" буде виділено 29,4% — це близько 10,8 трильйона рублів. Цими коштами фінансується не лише армія, а й військова промисловість, а також соціальні виплати учасникам бойових дій.
Зазначається, що минулоріч витрати Росії на оборону були дещо меншими — у розмірі 6,4 трильйона рублів. Усього військові витрати становитимуть близько 6% ВВП — це одне з перших місць у світі.
Окрім того, прогнозується, що наступного року витрати на оборону перевищать соціальні витрати вперше в сучасній історії Росії.
Куди ще витрачає гроші Росія
Проте влада РФ згадала ще й про своїх дітей, навчання та охорону здоров'я. Відтак, на розвиток сфери охорони здоров'я у період 2024-2026 року закладено 7,23 трлн рублів. Витрати на дитячий відпочинок та оздоровлення збільшили на три мільярди, а на розвиток технікумів, коледжів та розширення програми "Професіоналітет" спрямують 9 млрд рублів.
"Показники бюджету сформовані з урахуванням усіх можливих ризиків, збалансовані та гарантують виконання зобов'язань перед громадянами, відповідають інтересам країни. Принципово збережено всі засоби, необхідні для виконання зобов'язань у соціальній сфері, у тому числі й на підтримку наших військовослужбовців, особливо тих, хто перебуває на "передньому краї", військових пенсіонерів, членів їхніх сімей", — наголошують пропагандистські ЗМІ.
Нагадаємо, нещодавно у британській розвідці заявили, що різке збільшення витрат на армію в російському бюджеті свідчить про те, що Володимир Путін планує "грати в довгу війну".
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