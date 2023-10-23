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Чого Путін прагне досягнути збільшенням військового бюджету

23 жовтня 2023 16:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чого Путін прагне досягнути збільшенням військового бюджету
Президент Росії Володимир Путін із очільником Генштабу Валерієм Герасимовим. Фото: Reuters/Gavriil Grigorov
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У державному бюджеті Російської Федерації на 2024 рік, за інформацією британського міноборони, планується різке збільшення витрат на армію. Це означає, що кремлівський диктатор Володимир Путін планує "грати в довгу".

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Гра в довгу

За словам Дмитра Снєгирьова, збільшення військових витрат у державному бюджеті Російської Федерації на 2024 рік означає, що Володимир Путін планує "грати в довгу".

"Кремлівський диктатор, зокрема, намагається виснажити економіки як України, так і Заходу", — наголосив експерт.

Ставка на вибори

Крім того, підкреслив Снєгирьов, Володимир Путін покладається на позитивні для нього результати виборів у західних країнах.

Одним із прикладів експерт назвав нещодавню перемогу проросійського експрем’єра Роберта Фіцо на парламентських виборах у Словаччині.

"Але головним сподіванням Путіна є зміна влади у Білому домі після президентських виборів у США восени 2024 року", — додав Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що, за інформацією міністерства оборони Великої Британії, влада Російської Федерації планує різко збільшити фінансування воєнної кампанії в Україні на 2024 рік.

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