Чого Путін прагне досягнути збільшенням військового бюджету
У державному бюджеті Російської Федерації на 2024 рік, за інформацією британського міноборони, планується різке збільшення витрат на армію. Це означає, що кремлівський диктатор Володимир Путін планує "грати в довгу".
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Гра в довгу
За словам Дмитра Снєгирьова, збільшення військових витрат у державному бюджеті Російської Федерації на 2024 рік означає, що Володимир Путін планує "грати в довгу".
"Кремлівський диктатор, зокрема, намагається виснажити економіки як України, так і Заходу", — наголосив експерт.
Ставка на вибори
Крім того, підкреслив Снєгирьов, Володимир Путін покладається на позитивні для нього результати виборів у західних країнах.
Одним із прикладів експерт назвав нещодавню перемогу проросійського експрем’єра Роберта Фіцо на парламентських виборах у Словаччині.
"Але головним сподіванням Путіна є зміна влади у Білому домі після президентських виборів у США восени 2024 року", — додав Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, що, за інформацією міністерства оборони Великої Британії, влада Російської Федерації планує різко збільшити фінансування воєнної кампанії в Україні на 2024 рік.
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