Чего Путин стремится достичь увеличением военного бюджета
В государственном бюджете Российской Федерации на 2024 год, по информации британского минобороны, планируется резкое увеличение расходов на армию. Это означает, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует "играть в долгую".
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Игра в долгую
По словам Дмитрия Снегирева, увеличение военных расходов в государственном бюджете Российской Федерации на 2024 год означает, что Владимир Путин планирует "играть в долгую".
"Кремлевский диктатор, в частности, пытается истощить экономики как Украины, так и Запада", — подчеркнул эксперт.
Ставка на выборы
Кроме того, подчеркнул Снегирев, Владимир Путин полагается на положительные для него результаты выборов в западных странах.
Одним из примеров эксперт назвал недавнюю победу пророссийского экс-премьера Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии.
"Но главной надеждой Путина является смена власти в Белом доме после президентских выборов в США осенью 2024 года", — добавил Дмитрий Снегирев.
Напомним, что, по информации министерства обороны Великобритании, власти Российской Федерации планируют резко увеличить финансирование военной кампании в Украине на 2024 год.
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