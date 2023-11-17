Необразованные воины — РФ выделила колоссальные средства на войну и сэкономила на образовании

Госдума РФ. Фото: росСМИ

Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год, а также на плановый период 2025-2026 годов. Бюджет предусматривает рекордные для России военные расходы.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сегодня российские СМИ заявили, что 15 ноября Госдума РФ приняла бюджет на 2024 год, а также на плановый период 2025-2026 годов. Из этого стало известно, что доходы бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025 году — 33,5 триллиона, в 2026 — 34,1.

Согласно документу, принятый бюджет на новый год предусматривает для РФ рекордные военные расходы. В 2024 году на статью "национальная оборона" будет выделено 29,4% — это около 10,8 триллиона рублей. Этими средствами финансируется не только армия, но и военная промышленность, а также социальные выплаты участникам боевых действий.

Отмечается, что в прошлом году расходы России на оборону были несколько меньше — в размере 6,4 триллиона рублей. Всего военные расходы составят около 6% ВВП – это одно из первых мест в мире.

Кроме того, прогнозируется, что в следующем году расходы на оборону превысят социальные расходы впервые в современной истории России.

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Однако власти РФ упомянули еще и о своих детях, обучении и здравоохранении. Следовательно, на развитие сферы здравоохранения в период 2024-2026 годов заложено 7,23 трлн рублей. Расходы на детский отдых и оздоровление увеличились на три миллиарда, а на развитие техникумов, колледжей и расширение программы "Профессионалитет" направят 9 млрд рублей.

"Показатели бюджета сформированы с учетом всех возможных рисков, сбалансированы и гарантируют выполнение обязательств перед гражданами, отвечают интересам страны. Принципиально сохранены все средства, необходимые для выполнения обязательств в социальной сфере, в том числе и на поддержку наших военнослужащих, особенно тех, кто находится на "переднем крае", военных пенсионеров, членов их семей", — подчеркивают пропагандистские СМИ.

Напомним, недавно в британской разведке заявили, что резкое увеличение расходов на армию в российском бюджете говорит о том, что Владимир Путин планирует "играть в долгую войну".