Необразованные воины — РФ выделила колоссальные средства на войну и сэкономила на образовании
Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год, а также на плановый период 2025-2026 годов. Бюджет предусматривает рекордные для России военные расходы.
Об этом сообщают росСМИ.
Рекордные расходы РФ на войну
Сегодня российские СМИ заявили, что 15 ноября Госдума РФ приняла бюджет на 2024 год, а также на плановый период 2025-2026 годов. Из этого стало известно, что доходы бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025 году — 33,5 триллиона, в 2026 — 34,1.
Согласно документу, принятый бюджет на новый год предусматривает для РФ рекордные военные расходы. В 2024 году на статью "национальная оборона" будет выделено 29,4% — это около 10,8 триллиона рублей. Этими средствами финансируется не только армия, но и военная промышленность, а также социальные выплаты участникам боевых действий.
Отмечается, что в прошлом году расходы России на оборону были несколько меньше — в размере 6,4 триллиона рублей. Всего военные расходы составят около 6% ВВП – это одно из первых мест в мире.
Кроме того, прогнозируется, что в следующем году расходы на оборону превысят социальные расходы впервые в современной истории России.
Куда еще тратит деньги Россия
Однако власти РФ упомянули еще и о своих детях, обучении и здравоохранении. Следовательно, на развитие сферы здравоохранения в период 2024-2026 годов заложено 7,23 трлн рублей. Расходы на детский отдых и оздоровление увеличились на три миллиарда, а на развитие техникумов, колледжей и расширение программы "Профессионалитет" направят 9 млрд рублей.
"Показатели бюджета сформированы с учетом всех возможных рисков, сбалансированы и гарантируют выполнение обязательств перед гражданами, отвечают интересам страны. Принципиально сохранены все средства, необходимые для выполнения обязательств в социальной сфере, в том числе и на поддержку наших военнослужащих, особенно тех, кто находится на "переднем крае", военных пенсионеров, членов их семей", — подчеркивают пропагандистские СМИ.
Напомним, недавно в британской разведке заявили, что резкое увеличение расходов на армию в российском бюджете говорит о том, что Владимир Путин планирует "играть в долгую войну".
Читайте Новини.LIVE!