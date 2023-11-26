Нічна атака безпілотників в Росії є черговою спецоперацією ГУР, — джерела

Пожежа в Москві після нічної атаки дронів. Фото: росЗМІ

За нічною атакою дронів на Росію 26 листопада стоять українські розвідники. Ця операція показала "дирявість" російської протиповітряної оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

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Так, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

За даними джерел в ГУР, нічна атака безпілотників продемонструвала "дирявість" російської протиповітряної оборони.

Остаточні наслідки поки що невідомі, але заяви Росії про збиття всіх дронів точно неправдиві.

Нагадаємо, що міноборони РФ заявило про збиття двох ракет над Азовським морем. За їх словами, ракети нібито запустила українська сторона.

Крім того, у російському місті Тула пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві жителі зафіксували повторний наліт безпілотників.