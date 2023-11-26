Ночная атака беспилотников в России является очередной спецоперацией ГУР, — источник
За ночной атакой дронов на Россию 26 ноября стоят украинские разведчики. Эта операция показала "дырявость" российской противовоздушной обороны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Ночная атака беспилотников на Россию
Так, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.
По данным источников в ГУР, ночная атака беспилотников продемонстрировала "дырявость" российской противовоздушной обороны.
Окончательные последствия пока неизвестны, но заявления России о сбитии всех дронов точно неправдивы.
Напомним, что минобороны РФ заявило о сбитии двух ракет над Азовским морем. По их словам, ракеты якобы запустила украинская сторона.
Кроме того, в российском городе Тула раздалось по меньшей мере пять взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.
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