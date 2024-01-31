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Нічна атака БпЛА — скільки дронів знищила українська ППО

31 січня 2024 07:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака БпЛА — скільки дронів знищила українська ППО
Робота бійців ППО. Фото: facebook/NGUmainpage
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 31 січня російські загарбники атакували Україну 20 ударними дронами типу Shahed-136/131. Сили та засоби Повітряних сил знищили 14 ворожих безпілотників у межах 5 областей. 

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Сьогодні вночі окупанти випустили по Україні 20 "шахедів" з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ  і Чауда. Крім того, летіли три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму та Воронезької області.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.

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Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили/Telegram

Як відомо, збити ворожі безпілотники вдалося у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Нагадаємо, 30 січня армія РФ вчергове обстріляла Авдіївку, Часів Яр і Нью-Йорк, використовуючи артилерію та FPV-дрони. Внаслідок цього загинула жінка, ще троє людей отримали поранення. 

Крім того, росіяни завдали чергового удару по Харкову 30 січня. В передмісті пролунав потужний вибух, який було чутно в центрі Харкова. Окупанти, ймовірно, здійснили атаку по місту ракетою.

обстріли
ППО
ракети
дрони
війна в Україні

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