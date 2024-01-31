Ночная атака БпЛА — сколько дронов уничтожила украинская ПВО
В ночь на 31 января российские захватчики атаковали Украину 20 ударными дронами типа Shahed-136/131. Силы и средства Воздушных сил уничтожили 14 вражеских беспилотников в 5 областях.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Сколько вражеских дронов сбили в эту ночь
Сегодня ночью оккупанты выпустили по Украине 20 "шахедов" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск и Чауда. Кроме того, летели три баллистических ракеты "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.
Как известно, сбить вражеские беспилотники удалось в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.
Напомним, 30 января армия РФ в очередной раз обстреляла Авдеевку, Часов Яр и Нью-Йорк, используя артиллерию и FPV-дроны. В результате погибла женщина, еще три человека получили ранения.
Кроме того, россияне нанесли очередной удар по Харькову 30 января. В пригороде раздался мощный взрыв, который был слышен в центре Харькова. Оккупанты, вероятно, совершили атаку по городу ракетой.
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