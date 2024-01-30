Окупанти з артилерії та дронів обстріляли Донеччину — є постраждалі

Наслідки російських обстрілів у Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокуратура

Армія РФ вчергове обстріляла Авдіївку, Часів Яр і Нью-Йорк сьогодні, 30 січня, використовуючи артилерію та FPV-дрони. Внаслідок цього загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Читайте також:

Наслідки російської атаки 30 січня у Донецькій області

Зазначається, що окупанти обстріляли Часів Яр 30 січня близько 09:00. Через це було поранено 45-річного чоловіка та жінку 69 років. За попередньою інформацією, проти мирних жителів могли використати FPV-дрон.

Наслідки російських обстрілів у Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокуратура

"Через годину ворог здійснив атаку на м. Авдіївку, внаслідок чого у своєму будинку загинула 47-річна жінка. Крім того, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк. Тілесні ушкодження отримав 37-річний місцевий мешканець, який перебував на власному подвір’ї. Удари по населених пунктах здійснено, ймовірно, з артилерії", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.