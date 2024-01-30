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Окупанти з артилерії та дронів обстріляли Донеччину — є постраждалі

30 січня 2024 17:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти з артилерії та дронів обстріляли Донеччину — є постраждалі
Наслідки російських обстрілів у Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ вчергове обстріляла Авдіївку, Часів Яр і Нью-Йорк сьогодні, 30 січня, використовуючи артилерію та FPV-дрони. Внаслідок цього загинула жінка, ще троє людей отримали поранення. 

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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Наслідки російської атаки 30 січня у Донецькій області

Зазначається, що окупанти обстріляли Часів Яр 30 січня близько 09:00. Через це було поранено 45-річного чоловіка та жінку 69 років. За попередньою інформацією, проти мирних жителів могли використати FPV-дрон.

наслідки обстрілів
Наслідки російських обстрілів у Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокуратура

"Через годину ворог здійснив атаку на м. Авдіївку, внаслідок чого у своєму будинку загинула 47-річна жінка. Крім того, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк. Тілесні ушкодження отримав 37-річний місцевий мешканець, який перебував на власному подвір’ї. Удари по населених пунктах здійснено, ймовірно, з артилерії", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.

Донецька область
обстріли
окупанти
Авдіївка
війна в Україні

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