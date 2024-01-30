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Оккупанты из артиллерии и дронов обстреляли Донецкую область — есть пострадавшие

30 января 2024 17:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты из артиллерии и дронов обстреляли Донецкую область — есть пострадавшие
Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Армия РФ в очередной раз обстреляла Авдеевку, Часов Яр и Нью-Йорк сегодня, 30 января, используя артиллерию и FPV-дроны. В результате погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Отмечается, что оккупанты обстреляли Часов Яр 30 января около 09:00. Из-за этого были ранены 45-летний мужчина и женщина 69 лет. По предварительной информации, против мирных жителей могли использовать FPV-дроны.

последствия обстрелов
Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

"Через час враг совершил атаку на г. Авдеевку, в результате чего в своем доме погибла 47-летняя женщина. Кроме того, оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк. Телесные повреждения получил находившийся на собственном дворе 37-летний местный житель. Удары по населенным пунктам осуществлено, вероятно, с артиллерии", — добавили в сообщении.

Напомним, 26 января российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
Авдеевка
война в Украине

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