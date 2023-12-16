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Нічна атака по Україні — скільки шахедів знищила ППО

16 грудня 2023 07:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нічна атака по Україні — скільки шахедів знищила ППО
Сили ППО знищують ворожі повітряні цілі. Фото: Сергій Наєв
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні вночі, 16 грудня російські окупанти знову здійснили атаку на Україну. Було запущено 31 безпілотник типу Shahed.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Атака шахедами вночі 16 грудня

В ніч проти 16 грудня ворог атакував Україну 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих повітряних цілей.

За інформацією генерал-лейтенанта Сергія Наєва, окупанти намагалися завдати удару по військовим та цивільним об'єктам у північній частині України. Йдеться саме про Київський та Чернігівський напрямки. 

Зазначається, що силам ППО вдалося знищити усі запущені повітряні цілі. У Північній операційній зоні збито 8 дронів.

"Були уражені мобільними  вогневими групами, озброєними великокаліберними кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами та зенітними гарматами", — вказав Наєв.

Повідомлення про кількість збитих шахедів
Повідомлення про кількість збитих шахедів. Фото: скриншот допису Наєва

Нічний обстріл Півдня України

За даними Сил оборони Півдня, росіяни атакували Південь України дронами типу "Shahed-131/136" зі східного узбережжя Азовського моря.

Силам ППО вдалося знешкодити 12 дронів-камікадзе. Як зазначають Сили оборони, дев'ять з них було збито на Херсонщині, два на Миколаївщині та ще один на Вінниччині.

"Влучань не допущено. Але уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медичний заклад в Херсонському районі. Спричинену пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило", — додали у Силах оборони Півдня.

Повідомлення про знищені дрони-камікадзе
Повідомлення про знищені дрони-камікадзе. Фото: скриншот допису Сил оборони Півдня

Нагадаємо, російські окупанти традиційно атакували Київ баражуючими боєприпасами "Shahed" в ніч проти 16 грудня. Безпілотники атакували групами, хвилями та заходили з різних напрямків.

Додамо, ввечері 15 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Після них сталася масштабна пожежа.

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