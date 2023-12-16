Нічна атака по Україні — скільки шахедів знищила ППО
Сьогодні вночі, 16 грудня російські окупанти знову здійснили атаку на Україну. Було запущено 31 безпілотник типу Shahed.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Атака шахедами вночі 16 грудня
В ніч проти 16 грудня ворог атакував Україну 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих повітряних цілей.
За інформацією генерал-лейтенанта Сергія Наєва, окупанти намагалися завдати удару по військовим та цивільним об'єктам у північній частині України. Йдеться саме про Київський та Чернігівський напрямки.
Зазначається, що силам ППО вдалося знищити усі запущені повітряні цілі. У Північній операційній зоні збито 8 дронів.
"Були уражені мобільними вогневими групами, озброєними великокаліберними кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами та зенітними гарматами", — вказав Наєв.
Нічний обстріл Півдня України
За даними Сил оборони Півдня, росіяни атакували Південь України дронами типу "Shahed-131/136" зі східного узбережжя Азовського моря.
Силам ППО вдалося знешкодити 12 дронів-камікадзе. Як зазначають Сили оборони, дев'ять з них було збито на Херсонщині, два на Миколаївщині та ще один на Вінниччині.
"Влучань не допущено. Але уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медичний заклад в Херсонському районі. Спричинену пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило", — додали у Силах оборони Півдня.
Нагадаємо, російські окупанти традиційно атакували Київ баражуючими боєприпасами "Shahed" в ніч проти 16 грудня. Безпілотники атакували групами, хвилями та заходили з різних напрямків.
Додамо, ввечері 15 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Після них сталася масштабна пожежа.
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