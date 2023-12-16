Ночная атака по Украине — сколько шахедов уничтожила ПВО
Сегодня ночью, 16 декабря российские оккупанты снова совершили атаку на Украину. Был запущен 31 беспилотник типа Shahed.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Атака шахедами ночью 16 декабря
В ночь на 16 декабря враг атаковал Украину 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 вражеских воздушных целей.
По информации генерал-лейтенанта Сергея Наева, оккупанты пытались нанести удар по военным и гражданским объектам в северной части Украины. Речь идет именно о Киевском и Черниговском направлениях.
Отмечается, что силам ПВО удалось уничтожить все запущенные воздушные цели. В Северной операционной зоне сбито 8 дронов.
"Были поражены мобильными огневыми группами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами и зенитными пушками", — указал Наев.
Ночной обстрел Юга Украины
По данным Сил обороны Юга, россияне атаковали Юг Украины дронами типа "Shahed-131/136" с восточного побережья Азовского моря.
Силам ПВО удалось обезвредить 12 дронов-камикадзе. Как отмечают Силы обороны, девять из них были сбиты на Херсонщине, два на Николаевщине и еще один в Винницкой области.
"Попадания не допущены. Но обломками сбитых БпЛА повреждены админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе. Вызванный пожар пожарные оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало", — добавили в Силах обороны Юга.
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью россияне атаковали Днепропетровскую, Киевскую, Винницкую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую и Хмельницкую области.
Напомним, российские оккупанты традиционно атаковали Киев баражирующими боеприпасами "Shahed" в ночь на 16 декабря. Беспилотники атаковали группами, волнами и заходили по разным направлениям.
Добавим, вечером 15 декабря, во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. После них произошел масштабный пожар.
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