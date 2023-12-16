Ночная атака по Украине — сколько шахедов уничтожила ПВО

Силы ПВО уничтожают вражеские воздушные цели. Фото: Сергей Наев

Сегодня ночью, 16 декабря российские оккупанты снова совершили атаку на Украину. Был запущен 31 беспилотник типа Shahed.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Атака шахедами ночью 16 декабря

В ночь на 16 декабря враг атаковал Украину 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 вражеских воздушных целей.

По информации генерал-лейтенанта Сергея Наева, оккупанты пытались нанести удар по военным и гражданским объектам в северной части Украины. Речь идет именно о Киевском и Черниговском направлениях.

Отмечается, что силам ПВО удалось уничтожить все запущенные воздушные цели. В Северной операционной зоне сбито 8 дронов.

"Были поражены мобильными огневыми группами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами и зенитными пушками", — указал Наев.

Уведомление о количестве сбитых шахедов. Фото: скриншот поста Наева

Ночной обстрел Юга Украины

По данным Сил обороны Юга, россияне атаковали Юг Украины дронами типа "Shahed-131/136" с восточного побережья Азовского моря.

Силам ПВО удалось обезвредить 12 дронов-камикадзе. Как отмечают Силы обороны, девять из них были сбиты на Херсонщине, два на Николаевщине и еще один в Винницкой области.

"Попадания не допущены. Но обломками сбитых БпЛА повреждены админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе. Вызванный пожар пожарные оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало", — добавили в Силах обороны Юга.

Сообщения об уничтоженных дронах-камикадзе. Фото: скриншот поста Сил обороны Юга

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью россияне атаковали Днепропетровскую, Киевскую, Винницкую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую и Хмельницкую области.

Количество уничтоженных БпЛА. Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Напомним, российские оккупанты традиционно атаковали Киев баражирующими боеприпасами "Shahed" в ночь на 16 декабря. Беспилотники атаковали группами, волнами и заходили по разным направлениям.

Добавим, вечером 15 декабря, во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. После них произошел масштабный пожар.