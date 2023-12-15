У Донецьку прогриміли вибухи, після яких сталася масштабна пожежа

Пожежа у Донецьку. Фото: соцмережі

Сьогодні ввечері, 15 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Після них сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією місцевих, пожежа сталася у Будьонівському районі міста. У мережі пишуть, що під обстрілом опинилася нафтобаза.

Допис про пожежу на нафтобазі у Донецьку. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 15 грудня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. За словами росіян, відпрацювала система протиповітряної оборони над морем.

Також ми писали, що у Курську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.