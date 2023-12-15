В Донецке прогремели взрывы, после которых произошел масштабный пожар

Пожар в Донецке Фото: соцсети

Сегодня вечером, 15 декабря, во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. После них произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По информации местных, пожар произошел в Буденновском районе города. В сети пишут, что под обстрелом оказалась нефтебаза.

Пост о пожаре на нефтебазе в Донецке. Фото: скриншот

Напомним, сегодня вечером, 15 декабря, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. По словам россиян, отработала система противовоздушной обороны над морем.

Также мы писали, что в Курске раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.