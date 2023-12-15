В Донецке прогремели взрывы, после которых произошел масштабный пожар
15 декабря 2023 21:09
Пожар в Донецке Фото: соцсети
Сегодня вечером, 15 декабря, во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. После них произошел масштабный пожар.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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По информации местных, пожар произошел в Буденновском районе города. В сети пишут, что под обстрелом оказалась нефтебаза.
Напомним, сегодня вечером, 15 декабря, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. По словам россиян, отработала система противовоздушной обороны над морем.
Также мы писали, что в Курске раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.
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