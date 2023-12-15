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У Севастополі пролунали вибухи — росіяни заявляють про збиття БпЛА

15 грудня 2023 20:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Севастополі пролунали вибухи — росіяни заявляють про збиття БпЛА
Вибух у Криму. Архівне фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 15 грудня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. За словами росіян, відпрацювала система протиповітряної оборони над морем.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією місцевих, було збито один безпілотник.

Рятувальна служба Севастополя повідомила, що наразі жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. 

Триває контроль обстановки. Людей закликали довіряти тільки офіційній інформації та бути напоготові.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" під час розвідки виявили чергові місця розміщення техніки та особового складу окупантів. Вони розташовані у Джанкойському районі в Криму. 

Також ми писали, що для того, аби більше захистити Крим, росіяни почали використовувати морські кораблі як доповнення систем ППО на півострові. Для цього ворог використав корвет проєкту "Циклон".

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