У Севастополі пролунали вибухи — росіяни заявляють про збиття БпЛА

Вибух у Криму. Архівне фото: соцмережі

Сьогодні ввечері, 15 грудня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. За словами росіян, відпрацювала система протиповітряної оборони над морем.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією місцевих, було збито один безпілотник.

Рятувальна служба Севастополя повідомила, що наразі жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

Триває контроль обстановки. Людей закликали довіряти тільки офіційній інформації та бути напоготові.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" під час розвідки виявили чергові місця розміщення техніки та особового складу окупантів. Вони розташовані у Джанкойському районі в Криму.

Також ми писали, що для того, аби більше захистити Крим, росіяни почали використовувати морські кораблі як доповнення систем ППО на півострові. Для цього ворог використав корвет проєкту "Циклон".