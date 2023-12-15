Партизани "АТЕШ" знайшли нові локації розміщення техніки окупантів в Криму

Локація розміщення техніки окупантів в Криму. Фото: скриншот

Партизани "АТЕШ" в ході розвідки виявили чергові місця розміщення техніки та особового складу окупантів. Вони розташовані у Джанкойському районі в Криму.

Про це партизани "АТЕШ" повідомили у своєму Telegram.

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В "АТЕШ" розповіли, що під час розвідувальної діяльності їхні агенти виявили нові місця розміщення техніки та особового складу окупантів. За їхніми словами, на околиці селища Новостепове у Джанкойському районі в Криму помічена різна техніка, зокрема, КамАЗи і БТР.

"Вся техніка розкидана полем, і ніяка охорона не ведеться. Точні координати розташування: 45.6727621, 34.3844866", — йдеться у повідомленні.

Розташування техніки, особового складу та частини окупантів в Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Окрім того, партизани виявили в Джанкої базу окупантів, на якій так само була різна техніка. Координати: 45.6899279, 34.3938653

"Ми продовжуємо знаходити нові місця розміщення окупантів, від нас не втекти. Всю отриману інформацію ми передаємо у правильні руки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно партизани "АТЕШ" проникли на територію військової частини Російської гвардії в Москві. Вони вказали точні координати частини та відзняли там низку корисних матеріалів для наших військових.