Партизани "АТЕШ" знайшли ще одну дієву військову частину росіян в Криму
Партизани "АТЕШ" в ході розвідки виявили чергову дієву військову частину російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Об'єкт розташований у Бахчисараї.
Про це повідомляють партизани "АТЕШ" у Telegram.
"АТЕШ" виявили таємну військову частину в Криму
"Наш агент розвідав обстановку в одній із військових частин у Бахчисараї. Згідно з зібраною інформацією, попри напівзанедбаний вигляд, військова частина функціонує", — йдеться в повідомленні.
Партизани розповіли, що в військовій частині відбувається завантаження армійських КамАЗів, а військові, дотичні до будівлі, розквартировані у населеному пункту поблизу.
"Нам відомо, що на вказаному об'єкті розміщено великі складські приміщення, в яких проходять завантаження армійських КамАЗів. Також встановлено, що військовослужбовці розквартировані у військовому містечку неподалік військової частини", — зазначили в "АТЕШ".
Також партизани поділилися координатами розташування об'єкта: 44.75505343815848, 33.868273591626.
"Ми нізащо не зупинимося і далі збиратимемо інформацію і готуватимемося до проведення диверсій", — наголосили підпільники.
Нагадаємо, що українські партизани здійснили несподівану та ефективну атаку на окупантів на в'їзді до окупованого Мелітополя.
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