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Партизани "АТЕШ" знайшли ще одну дієву військову частину росіян в Криму

4 грудня 2023 00:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Партизани "АТЕШ" знайшли ще одну дієву військову частину росіян в Криму
Чинна військова частина росіян у Бахчисараї. Фото: t.me/atesh_ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Партизани "АТЕШ" в ході розвідки виявили чергову дієву військову частину російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Об'єкт розташований у Бахчисараї.

Про це повідомляють партизани "АТЕШ" у Telegram.

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"Наш агент розвідав обстановку в одній із військових частин у Бахчисараї. Згідно з зібраною інформацією, попри напівзанедбаний вигляд, військова частина функціонує", — йдеться в повідомленні.

Чинна військова частина росіян у Бахчисараї
Чинна військова частина росіян у Бахчисараї. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани розповіли, що в військовій частині відбувається завантаження армійських КамАЗів, а військові, дотичні до будівлі, розквартировані у населеному пункту поблизу.

"Нам відомо, що на вказаному об'єкті розміщено великі складські приміщення, в яких проходять завантаження армійських КамАЗів. Також встановлено, що військовослужбовці розквартировані у військовому містечку неподалік військової частини", — зазначили в "АТЕШ".

Також партизани поділилися координатами розташування об'єкта: 44.75505343815848, 33.868273591626.

"Ми нізащо не зупинимося і далі збиратимемо інформацію і готуватимемося до проведення диверсій", — наголосили підпільники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "АТЕШ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "АТЕШ"

Нагадаємо, що українські партизани здійснили несподівану та ефективну атаку на окупантів на в'їзді до окупованого Мелітополя.

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