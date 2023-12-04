Партизаны "АТЕШ" обнаружили еще одну действующую воинскую часть россиян в Крыму
Партизаны "АТЕШ" в ходе разведки обнаружили очередную действующую воинскую часть российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Объект расположен в Бахчисарае.
Об этом сообщают партизаны "АТЕШ" в Telegram.
"АТЕШ" обнаружили тайную воинскую часть в Крыму
"Наш агент разведал обстановку в одной из воинских частей в Бахчисарае. Согласно собранной информации, несмотря на полузапущенный вид, воинская часть функционирует", — говорится в сообщении.
Партизаны рассказали, что в воинской части происходит загрузка армейских КамАЗов, а военные, причастные к зданию, расквартированы в населенном пункте поблизости.
"Нам известно, что на указанном объекте размещены большие складские помещения, в которых проходят загрузки армейских КамАЗов. Также установлено, что военнослужащие расквартированы в военном городке недалеко от воинской части", — отметили в "АТЕШ".
Также партизаны поделились координатами расположения объекта: 44.75505343815848, 33.868273591626.
"Мы ни за что не остановимся и дальше будем собирать информацию и будем готовиться к проведению диверсий", — подчеркнули подпольщики.
Напомним, что украинские партизаны совершили неожиданную и эффективную атаку на оккупантов на въезде в оккупированный Мелитополь.
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