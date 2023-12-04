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Партизаны "АТЕШ" обнаружили еще одну действующую воинскую часть россиян в Крыму

4 декабря 2023 00:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Партизаны "АТЕШ" обнаружили еще одну действующую воинскую часть россиян в Крыму
Действующая военная часть россиян в Бахчисарае. Фото: t.me/atesh_ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Партизаны "АТЕШ" в ходе разведки обнаружили очередную действующую воинскую часть российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Объект расположен в Бахчисарае.

Об этом сообщают партизаны "АТЕШ" в Telegram.

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"Наш агент разведал обстановку в одной из воинских частей в Бахчисарае. Согласно собранной информации, несмотря на полузапущенный вид, воинская часть функционирует", — говорится в сообщении.

Действующая воинская часть россиян в Бахчисарае
Действующая воинская часть россиян в Бахчисарае. Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны рассказали, что в воинской части происходит загрузка армейских КамАЗов, а военные, причастные к зданию, расквартированы в населенном пункте поблизости.

"Нам известно, что на указанном объекте размещены большие складские помещения, в которых проходят загрузки армейских КамАЗов. Также установлено, что военнослужащие расквартированы в военном городке недалеко от воинской части", — отметили в "АТЕШ".

Также партизаны поделились координатами расположения объекта: 44.75505343815848, 33.868273591626.

"Мы ни за что не остановимся и дальше будем собирать информацию и будем готовиться к проведению диверсий", — подчеркнули подпольщики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АТЕШ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АТЕШ"

Напомним, что украинские партизаны совершили неожиданную и эффективную атаку на оккупантов на въезде в оккупированный Мелитополь.

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