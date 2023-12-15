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Партизаны "АТЕШ" нашли новые локации размещения техники оккупантов в Крыму

15 декабря 2023 11:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Партизаны "АТЕШ" нашли новые локации размещения техники оккупантов в Крыму
Локация размещения техники оккупантов в Крыму. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Партизаны "АТЕШ" в ходе разведки обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов. Они расположены в Джанкойском районе Крыма.

Об этом партизаны "АТЕШ" сообщили в своем Telegram.

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Партизаны обнаружили новые локации размещения техники оккупантов

В "АТЕШ" рассказали, что во время разведывательной деятельности их агенты обнаружили новые места размещения техники и личного состава оккупантов. По их словам, на окраине поселка Новостепное в Джанкойском районе Крыма замечена разная техника, в частности КамАЗы и БТР.

"Вся техника разбросана полем, и никакая охрана не ведется. Точные координаты расположения: 45.6727621, 34.3844866", — говорится в сообщении.

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Расположение техники, личного состава и части окупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ru

Кроме того, партизаны обнаружили в Джанкое базу оккупантов, на которой так же была разная техника. Координаты: 45.6899279, 34.3938653

"Мы продолжаем находить новые места размещения кафиров, от нас не уйти. Всю полученную информацию мы передаем в правильные руки", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно партизаны "АТЕШ" проникли на территорию воинской части Российской гвардии в Москве. Они указали точные координаты части и отсняли ряд полезных материалов для наших военных.

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