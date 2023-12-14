Партизани АТЕШ проникли у військову частину Росгвардії у Москві

Частина Росгвардії у Москві. Фото: скриншот з відео

Партизани "АТЕШ" проникли на територію військової частини Російської гвардії в Москві. Вони вказали точні координати частини та відзняли там низку корисних матеріалів для наших військових.

Про це "АТЕШ" повідомляє у своєму Telegram.

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"Наші агенти провели черговий успішний нічний рейд вулицями Москви. Цього разу нам на очі потрапила частина Росгвардії, розташованої на вул. Проектований проїзд 4579, 56. Точні координати: 55.581100, 37.608922", — йдеться у повідомленні.

Координати частини Росгвардії в Москві. Фото: t.me/atesh_ua

Військова частина Росгвардії в Москві. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани розповіли, що проникли в частину та відзняли "кілька цікавих матеріалів", які допоможуть нашим захисникам. На відео видно, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, але спроби марні.

"Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей та вух. І якщо противнику не виходить цього робити в самій столиці, то що вже говорити про окуповані території", — наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо, декілька днів тому партизани "АТЕШ" в ході розвідки виявили чергову військову частину російських окупантів, що функціонує у тимчасово окупованому Криму. Об'єкт розташований у Бахчисараї.