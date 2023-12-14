Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Партизаны АТЕШ проникли в воинскую часть Росгвардии в Москве arrow

Партизаны АТЕШ проникли в воинскую часть Росгвардии в Москве

14 декабря 2023 08:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Партизаны АТЕШ проникли в воинскую часть Росгвардии в Москве
Часть Росгвардии в Москве. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Партизаны "АТЕШ" проникли на территорию воинской части Российской гвардии в Москве. Они указали точные координаты части и отсняли ряд полезных материалов для наших военных.

Об этом "АТЕШ" сообщает в своем Telegram.

Читайте также:

Проникновение партизан в часть Росгвардии в Москве

"Наши агенты провели очередной успешный ночной рейд по улицам Москвы. На этот раз нам на глаза попала часть Росгвардии, расположенной на ул. Проектируемый проезд 4579, 56. Точные координаты: 55.581100, 37.608922", — говорится в сообщении.

null
Координаты части Росгвардии в Москве. Фото: t.me/atesh_ru
null
Военная часть Росгвардии в Москве. Фото: t.me/atesh_ru

Партизаны рассказали, что проникли в часть и отсняли несколько интересных материалов, которые помогут нашим защитникам. На видео видно, что противник пытается предпринимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части, но попытки напрасны.

"Никакие патрули не смогут уберечь воинские части от наших глаз и ушей. И если противнику не получается этого делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях", — подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним, несколько дней назад партизаны "АТЕШ" в ходе разведки обнаружили дежурную воинскую часть российских оккупантов, функционирующую во временно оккупированном Крыму. Объект расположен в Бахчисарае.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме