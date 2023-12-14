Партизаны АТЕШ проникли в воинскую часть Росгвардии в Москве

Часть Росгвардии в Москве. Фото: скриншот с видео

Партизаны "АТЕШ" проникли на территорию воинской части Российской гвардии в Москве. Они указали точные координаты части и отсняли ряд полезных материалов для наших военных.

Об этом "АТЕШ" сообщает в своем Telegram.

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"Наши агенты провели очередной успешный ночной рейд по улицам Москвы. На этот раз нам на глаза попала часть Росгвардии, расположенной на ул. Проектируемый проезд 4579, 56. Точные координаты: 55.581100, 37.608922", — говорится в сообщении.

Координаты части Росгвардии в Москве. Фото: t.me/atesh_ru

Военная часть Росгвардии в Москве. Фото: t.me/atesh_ru

Партизаны рассказали, что проникли в часть и отсняли несколько интересных материалов, которые помогут нашим защитникам. На видео видно, что противник пытается предпринимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части, но попытки напрасны.

"Никакие патрули не смогут уберечь воинские части от наших глаз и ушей. И если противнику не получается этого делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях", — подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним, несколько дней назад партизаны "АТЕШ" в ходе разведки обнаружили дежурную воинскую часть российских оккупантов, функционирующую во временно оккупированном Крыму. Объект расположен в Бахчисарае.