В ISW розповіли про нову вигадку росіян для посилення захисту Криму

Російські кораблі. Фото: Depositphotos

Для того, аби більше захистити Крим, росіяни почали використовувати морські кораблі як доповнення систем ППО на півострові. Для цього ворог використав корвет проєкту "Циклон".

Про це йдеться в Інституті вивчення війни (ISW).

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Для того, аби посилити ППО в тимчасово окупованому Криму, окупанти використовують корвет типу "Каракурт" проєкту 22800 "Циклон" з бази у Севастополі.

Зазначається, що речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук 13 грудня заявив, що російські військові нещодавно поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими корветами типу "Каракурт", що споруджуються у Республіці Татарстан.

Водночас аналітики розповіли, що російські ракети "Калібр" містять від 40 до 60 іноземних комплектуючих, зокрема мікроелектроніку.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит палива. Причиною цьому стала проблема з логістикою через Керченський міст і великі витрати пального.

Додамо, нещодавно у Криму сталася чергова ''бавовна''. Служба безпеки України та Генеральне управління розвідки завдали удару по "Морському нефтяному терміналу" у Феодосії, що розташовується у тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що Збройні сили України роблять все можливе, аби звільнити окуповані території від росіян. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про подальші плани витіснення ворога з Криму.