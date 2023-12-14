В ISW розповіли про нову вигадку росіян для посилення захисту Криму
Для того, аби більше захистити Крим, росіяни почали використовувати морські кораблі як доповнення систем ППО на півострові. Для цього ворог використав корвет проєкту "Циклон".
Про це йдеться в Інституті вивчення війни (ISW).
Нові вигадки росіян для оборони Криму
Для того, аби посилити ППО в тимчасово окупованому Криму, окупанти використовують корвет типу "Каракурт" проєкту 22800 "Циклон" з бази у Севастополі.
Зазначається, що речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук 13 грудня заявив, що російські військові нещодавно поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими корветами типу "Каракурт", що споруджуються у Республіці Татарстан.
Водночас аналітики розповіли, що російські ракети "Калібр" містять від 40 до 60 іноземних комплектуючих, зокрема мікроелектроніку.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит палива. Причиною цьому стала проблема з логістикою через Керченський міст і великі витрати пального.
Додамо, нещодавно у Криму сталася чергова ''бавовна''. Служба безпеки України та Генеральне управління розвідки завдали удару по "Морському нефтяному терміналу" у Феодосії, що розташовується у тимчасово окупованому Криму.
Також ми писали, що Збройні сили України роблять все можливе, аби звільнити окуповані території від росіян. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про подальші плани витіснення ворога з Криму.
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