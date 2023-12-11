У Криму виник значний дефіцит палива — в чому причина

Пістолет заправної колонки. Ілюстративне фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит палива. Причиною цьому стала проблема з логістикою через Керченський міст та великі витрати пального.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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Дефіцит палива у Криму

Зазначається, що наразі запасів у Криму вистачає на 9-15 днів. Відповідно в окупаційної влади півострова з'явилися переживання через ситуацію з пальним.

"Паливо першочергово виділяється на потреби ЗС Росії, відтак цивільне населення відчуває дефіцит вже зараз", — зазначили у Центрі національного спротиву.

Жителів Криму у Центрі також закликали повідомляти про розташування складів з паливом росіян, з метою їх знищення Силами Оборони України.

Нагадаємо, у Криму сталася чергова ''бавовна''. Служба безпеки України та Генеральне управління розвідки завдали удару по "Морському нефтяному терміналу" у Феодосії, що розташовується у тимчасово окупованому Криму.

Додамо, Збройні сили України роблять все можливе, аби звільнити окуповані території від росіян. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про подальші плани витіснення ворога з Криму.