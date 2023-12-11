В Крыму возник значительный дефицит топлива — в чем причина
Во временно оккупированном Крыму возник значительный дефицит топлива. Причиной тому стала проблема с логистикой через Керченский мост и большие расходы топлива.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Дефицит топлива в Крыму
Отмечается, что запасов в Крыму хватает на 9-15 дней. Соответственно у оккупационных властей полуострова появились переживания из-за ситуации с горючим.
"Топливо в первую очередь выделяется на нужды ВС России, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас", — отметили в Центре национального сопротивления.
Жителей Крыма в Центре также призвали сообщать о расположении складов с топливом россиян с целью их уничтожения Силами Обороны Украины.
Напомним, в Крыму произошел очередной ''хлопок''. Служба безопасности Украины и Генеральное управление разведки нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который находится во временно оккупированном Крыму.
Добавим, Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы освободить оккупированные территории от россиян. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о дальнейших планах вытеснения врага из Крыма.
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