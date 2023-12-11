Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Крыму возник значительный дефицит топлива — в чем причина arrow

В Крыму возник значительный дефицит топлива — в чем причина

11 декабря 2023 19:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Крыму возник значительный дефицит топлива — в чем причина
Пистолет заправочной колонки. Иллюстративное фото: Pixabay
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во временно оккупированном Крыму возник значительный дефицит топлива. Причиной тому стала проблема с логистикой через Керченский мост и большие расходы топлива.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Читайте также:

Дефицит топлива в Крыму

Отмечается, что запасов в Крыму хватает на 9-15 дней. Соответственно у оккупационных властей полуострова появились переживания из-за ситуации с горючим.

"Топливо в первую очередь выделяется на нужды ВС России, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас", — отметили в Центре национального сопротивления.

Жителей Крыма в Центре также призвали сообщать о расположении складов с топливом россиян с целью их уничтожения Силами Обороны Украины.

Напомним, в Крыму произошел очередной ''хлопок''. Служба безопасности Украины и Генеральное управление разведки нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который находится во временно оккупированном Крыму.

Добавим, Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы освободить оккупированные территории от россиян. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о дальнейших планах вытеснения врага из Крыма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Актуальное по теме