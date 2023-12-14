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В ISW рассказали о новой выдумке россиян для усиления защиты Крыма

14 декабря 2023 10:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW рассказали о новой выдумке россиян для усиления защиты Крыма
Российские корабли. Фото: Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для того чтобы больше защитить Крым, россияне начали использовать морские корабли в качестве дополнения систем ПВО на полуострове. Для этого враг использовал корвет проекта "Циклон".

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

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Для того чтобы усилить ПВО во временно оккупированном Крыму, оккупанты используют корвет типа "Каракурт" проекта 22800 "Циклон" с базы в Севастополе.

Отмечается, что спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук 13 декабря заявил, что российские военные недавно пополнили состав Черноморского флота двумя дополнительными корветами типа "Каракурт", строящимися в Республике Татарстан.

В то же время аналитики рассказали, что российские ракеты "Калибр" содержат от 40 до 60 иностранных комплектующих, в том числе микроэлектронику.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму возник значительный дефицит топлива. Причиной тому стала проблема с логистикой через Керченский мост и большие расходы горючего.

Добавим, недавно в Крыму произошел очередной хлопок. Служба безопасности Украины и Генеральное управление разведки нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который находится во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы освободить оккупированные территории от россиян. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о дальнейших планах вытеснения врага из Крыма.

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