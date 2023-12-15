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В Севастополе прогремели взрывы — россияне заявляют о сбивании БпЛА

15 декабря 2023 20:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Севастополе прогремели взрывы — россияне заявляют о сбивании БпЛА
Взрыв в Крыму. Архивное фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 15 декабря, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. По словам россиян, отработала система противовоздушной обороны над морем.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По информации местных, был сбит один беспилотник.

Спасательная служба Севастополя сообщила, что пока никакие повреждения инфраструктуры не зафиксированы.

Продолжается контроль обстановки. Людей призвали доверять только официальной информации и быть начеку.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, партизаны "АТЕШ" во время разведки обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов. Они расположены в Джанкойском районе Крыма.

Также мы писали, что для того, чтобы больше защитить Крым, россияне начали использовать морские корабли в качестве дополнения систем ПВО на полуострове. Для этого враг использовал корвет проекта "Циклон".

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