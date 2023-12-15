В Севастополе прогремели взрывы — россияне заявляют о сбивании БпЛА
Сегодня вечером, 15 декабря, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. По словам россиян, отработала система противовоздушной обороны над морем.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Севастополе
По информации местных, был сбит один беспилотник.
Спасательная служба Севастополя сообщила, что пока никакие повреждения инфраструктуры не зафиксированы.
Продолжается контроль обстановки. Людей призвали доверять только официальной информации и быть начеку.
Напомним, партизаны "АТЕШ" во время разведки обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов. Они расположены в Джанкойском районе Крыма.
Также мы писали, что для того, чтобы больше защитить Крым, россияне начали использовать морские корабли в качестве дополнения систем ПВО на полуострове. Для этого враг использовал корвет проекта "Циклон".
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