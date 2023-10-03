Нічна атака ворожих дронів на півдні України: скільки "шахедів" збили

Іранський шахед. Фото: varta1

Цієї ночі російський ворог влаштував чергову дронову атаку по південно-східних регіонах України. Але російський обстріл протягом декількох годин не увінчався для ворога успіхом, завдяки вправній роботі ППО.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

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Більше трьох годин кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", випущених з кримського напрямку, накривали Миколаївщину і Дніпропетровщину.

Сили оборони півдня України знищили 17 дронів-камікадзе: 16 — на Миколаївщині, 1 — на Дніпропетровщині. Влучань не допущено.

Ефективно працювали сили ППО повітряних командувань "Південь" і "Схід", а також мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони.

Характеристика дронів Shahed-136/131

Виробник дронів Shahed-136 і Shahed 131 є іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Техніка розроблена під тактику роїння, тобто здійснюються удари кількома дронами по одній цілі або кількома хвилями.

Іран постачає Shahed-136 лише Росії. Та у свою чергу використовує ці дрони-камікадзе, видаючи їх за нібито власну розробку під назвою Герань 1 /2.

Технічні характеристики дронів:

Довжина Shahed-136 — 3,5 м, розмах крил — 2,5 м, маса — близько 200 кг, вага бойової частини — близько 40 кг. У Shahed-136 використовується інерціальне наведення на ціль.

Заявлена дальність польоту таких дронів — 2000 км, максимальна швидкість — до 200 км/год.

Через характерний гучний звук двигуна цей вид дронів-камікадзе став відомим в Україні як "мопеди".

Іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Фото: Фокус

Shahed-131 трохи менший. Він має масу 135 кг, розмах крил — 2,2 м, вагу бойової частини — 15 кг. Діапазон дії Shahed-131 — до 900 км. Наведення Shahed-131 інерціальне або за GPS.

Іранський дрон-камікадзе Shahed-131.Фото: Мілітарний

Також стало відомо, що за попередню добу російські терористи 80 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Є загиблі та поранені.

Нагадаємо, що речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів про атаку "шахедами" на Одеську область дивними траєкторіями. Ймовірніше, наразі основною ціллю армії РФ є вишукування систем ППО для підготовки масованих ударів по інфраструктурі.