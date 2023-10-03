Ночная атака вражеских дронов на юге Украины: сколько "шахедов" сбили

Иранский шахед. Фото: varta1

Этой ночью российский враг устроил очередную дроновую атаку по юго-восточным регионам Украины. Но российские обстрелы в течение нескольких часов не увенчались для врага успехом, благодаря искусной работе ПВО.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

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Более 3 часов несколько волн ударных беспилотников типа Shahed-131/136, выпущенных с крымского направления, накрывали Николаевщину и Днепропетровщину.

Силы обороны юга Украины уничтожили 17 дронов-камикадзе: 16 — на Николаевщине, 1 — на Днепропетровщине. Попаданий не допущено.

Эффективно работали силы ПВО воздушных командований "Юг" и "Восток", а также мобильные огневые группы других составляющих сил обороны.

Характеристика дронов Shahed-136/131

Производителем дронов Shahed-136 и Shahed 131 является иранской компанией Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Техника разработана под тактику роения, то есть совершаются удары несколькими дронами по одной цели или несколькими волнами.

Иран поставляет Shahed-136 только России. Та в свою очередь использует эти дроны-камикадзе, выдавая их якобы за собственную разработку под названием Герань 1/2.

Технические характеристики дронов:

Длина Shahed-136 — 3,5 м, размах крыльев — 2,5 м, масса — около 200 кг, вес боевой части — около 40 кг. В Shahed-136 используется инерциальная наводка на цель.

Заявленная дальность полета таких дронов — 2000 км, максимальная скорость — до 200 км/ч.

Из-за характерного громкого звука двигателя этот вид дронов-камикадзе стал известен в Украине как "мопеды".

Иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Фото: Фокус

Shahed-131 чуть поменьше. Он имеет массу 135 кг, размах крыльев — 2,2 м, вес боевой части —15 кг. Диапазон действия Shahed-131 — до 900 км. Наведение Shahed-131 инерциальное или по GPS.

Иранский дрон-камикадзе Shahed-131. Фото: Милитарный

Также стало известно, что за сутки российские террористы 80 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. Есть погибшие и раненые.

Напомним, что спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал об атаке "шахедами" на Одесскую область странными траекториями. Вероятнее всего, сейчас основной целью армии РФ является поиск систем ПВО для подготовки массированных ударов по инфраструктуре.