Удар по Сумах 30 серпня — місто затягнуло чорним димом

Нічний удар по Сумах — місто затягнуло чорним димом
Російські окупанти вночі 30 серпня завдали авіаційного удару по Сумах. За попередніми даними, вони атакували підприємство, відомо про щонайменше дев'ятьох поранених.
Про це повідомили в Сумській ОВА та прокуратура Сумщини.
Авіаційний удар по Сумах 30 серпня
"Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа", — йдеться в повідомленні ОВА.
Повідомляється, що внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому місцевих жителів закликали щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
Водночас у прокуратурі додали, що внаслідок ворожої атаки поранення отримали дев'ятеро осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.
А за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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