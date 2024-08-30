Удар по Сумах 30 серпня — місто затягнуло чорним димом

Наслідки удару по Сумах. Фото: Суспільне

Російські окупанти вночі 30 серпня завдали авіаційного удару по Сумах. За попередніми даними, вони атакували підприємство, відомо про щонайменше дев'ятьох поранених.

Про це повідомили в Сумській ОВА та прокуратура Сумщини.

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Авіаційний удар по Сумах 30 серпня

"Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа", — йдеться в повідомленні ОВА.

Повідомляється, що внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому місцевих жителів закликали щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

Скриншот допису ОВА

Водночас у прокуратурі додали, що внаслідок ворожої атаки поранення отримали дев'ятеро осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

А за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.