Удар по Сумам 30 августа — город затянул черным дымом

Последствия удара по Сумах. Фото: Суспільне

Российские оккупанты ночью 30 августа нанесли авиационный удар по Сумам. По предварительным данным, они атаковали предприятие, известно о девяти раненых.

Об этом сообщили в Сумской ОВА и прокуратура Сумщины.

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Авиационный удар по Сумам 30 августа

"Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего начался пожар", — говорится в сообщении ОВА.

Сообщается, что в результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому местных жителей призвали плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.

Скриншот сообщения ОВА

В прокуратуре добавили, что в результате вражеской атаки ранения получили девять человек. В настоящее время идет ликвидация последствий пожара.

А при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.