Удар по Сумам 30 августа — город затянул черным дымом

Ночной удар по Сумам — город затянуло черным дымом
Российские оккупанты ночью 30 августа нанесли авиационный удар по Сумам. По предварительным данным, они атаковали предприятие, известно о девяти раненых.
Об этом сообщили в Сумской ОВА и прокуратура Сумщины.
Авиационный удар по Сумам 30 августа
"Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего начался пожар", — говорится в сообщении ОВА.
Сообщается, что в результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому местных жителей призвали плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.
В прокуратуре добавили, что в результате вражеской атаки ранения получили девять человек. В настоящее время идет ликвидация последствий пожара.
А при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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