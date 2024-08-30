Что известно о взрывах в Крыму ночью 30 августа

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Взрывы раздались во временно оккупированном Крыму сейчас, ночью в пятницу, 30 августа. По информации местных жителей, громко было в районе аэродрома Кировское.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

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В 02:57 появилась информация о том, что в районе аэродрома Кировское было слышно три взрыва, а еще один взрыв прогремел в районе Джанкоя. В 03:01 подписчики Telegram-канала уточнили, что над Кировским было четыре взрыва: три в районе аэродрома, а еще один над железнодорожной станцией Кировское.

Скриншот сообщений Telegram-канала "Крымский ветер"

Как комментируют ночные атаки на Крым, украинские военные

По словам спикера спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, украинские военные продолжают реализовывать операции по освобождению временно оккупированного полуострова. Успехов немало, однако некоторые действия бойцов нуждаются в информационной тишине.

Также представитель УДА "Юг" отмечал, что из-за ударов ВСУ по Крыму оккупанты остаются без горючего. Это приводит к паническим настроениям среди населения, ведь цены на АЗС постоянно растут.