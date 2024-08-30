Що відомо про вибухи у Криму вночі 30 серпня

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму зараз, уночі в п'ятницю, 30 серпня. За інформацією місцевих мешканців гучно було в районі аеродрому Кіровське.

Про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер".

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О 02:57 з'явилася інформація про те, що в районі аеродрому Кіровське було чутно три вибухи, а ще один вибух пролунав у районі Джанкоя. О 03:01 підписники Telegram-каналу уточнили, що над Кіровським було чотири вибухи: три в районі аеродрому, а ще один над залізничною станцією Кіровське.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Крымский ветер"

Як коментують нічні атаки на Крим українські військові

За словами речника речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, українські військові продовжують реалізовувати операції зі звільнення тимчасово окупованого пів острова. Успіхів є чимало, однак деякі дії бійців потребують інформаційної тиші.

Також представник УДА "Південь" зазначав, що через удари ЗСУ по Криму окупанти залишаються без пального. Це призводить до панічних настроїв серед населення, адже ціни на АЗС постійно зростають.