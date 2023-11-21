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Німеччина надасть новий пакет допомоги для України — що увійде

21 листопада 2023 16:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Німеччина надасть новий пакет допомоги для України — що увійде
Військова зброя та техніка. Ілюстративне фото: Defence Express
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав столицю України 21 листопада. Він оголосив новий пакет військової допомоги державі.

Про це повідомив Пісторіус на спільному брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умєровим.

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За інформацією міністра оборони Німеччини це вже п'ятий пакет військової допомоги за рік. Пісторіус переконаний, що він значно посилить дії ЗСУ на фронті у боротьбі з окупантами. 

"До нового пакету увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння", — заявив Пісторіус.

Щодо постачання ракет Taurus, за словами Пісторіуса, нової інформації поки що немає. Проте він зазначив, що на наступний рік Німеччина планує надати Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.

Нагадаємо, це другий візит Пісторіуса до Києва після початку його роботи на посаді міністра оборони Німеччини. Минулого разу він приїжджав до України в лютому. Під час свого візиту міністр вшанував пам'ять "Небесної сотні" — чоловіків і жінок, які загинули під час Революції Гідності.

Також ми писали раніше, що Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України у сумі 100 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО. 

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