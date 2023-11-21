Німеччина надасть новий пакет допомоги для України — що увійде
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав столицю України 21 листопада. Він оголосив новий пакет військової допомоги державі.
Про це повідомив Пісторіус на спільному брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умєровим.
Пакет військової допомоги від Німеччини
За інформацією міністра оборони Німеччини це вже п'ятий пакет військової допомоги за рік. Пісторіус переконаний, що він значно посилить дії ЗСУ на фронті у боротьбі з окупантами.
"До нового пакету увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння", — заявив Пісторіус.
Щодо постачання ракет Taurus, за словами Пісторіуса, нової інформації поки що немає. Проте він зазначив, що на наступний рік Німеччина планує надати Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.
Нагадаємо, це другий візит Пісторіуса до Києва після початку його роботи на посаді міністра оборони Німеччини. Минулого разу він приїжджав до України в лютому. Під час свого візиту міністр вшанував пам'ять "Небесної сотні" — чоловіків і жінок, які загинули під час Революції Гідності.
Також ми писали раніше, що Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України у сумі 100 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО.
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