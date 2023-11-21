Германия предоставит новый пакет помощи для Украины — что войдет

Военное оружие и техника. Иллюстративное фото: Defence Express

Министр обороны Германии Борис Писториус посетил столицу Украины 21 ноября. Он объявил новый пакет военной помощи государству.

Об этом сообщил Писториус на совместном брифинге с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

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По информации министра обороны Германии, это уже пятый пакет военной помощи за год. Писториус убежден, что он значительно усилит действия ВСУ на фронте в борьбе с оккупантами.

"В новый пакет войдут четыре системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение", — заявил Писториус.

Относительно поставок ракет Taurus, по словам Писториуса, новой информации пока нет. Однако он отметил, что в следующем году Германия планирует предоставить Украине 140 тысяч 155 мм снарядов.

Напомним, это второй визит Писториуса в Киев после начала его работы в должности министра обороны Германии. В прошлый раз он приезжал в Украину в феврале. Во время своего визита министр почтил память "Небесной сотни" — мужчин и женщин, погибших во время Революции Достоинства.

Также мы писали ранее, что Министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.