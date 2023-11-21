Германия предоставит новый пакет помощи для Украины — что войдет
Министр обороны Германии Борис Писториус посетил столицу Украины 21 ноября. Он объявил новый пакет военной помощи государству.
Об этом сообщил Писториус на совместном брифинге с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.
Пакет военной помощи от Германии
По информации министра обороны Германии, это уже пятый пакет военной помощи за год. Писториус убежден, что он значительно усилит действия ВСУ на фронте в борьбе с оккупантами.
"В новый пакет войдут четыре системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение", — заявил Писториус.
Относительно поставок ракет Taurus, по словам Писториуса, новой информации пока нет. Однако он отметил, что в следующем году Германия планирует предоставить Украине 140 тысяч 155 мм снарядов.
Напомним, это второй визит Писториуса в Киев после начала его работы в должности министра обороны Германии. В прошлый раз он приезжал в Украину в феврале. Во время своего визита министр почтил память "Небесной сотни" — мужчин и женщин, погибших во время Революции Достоинства.
Также мы писали ранее, что Министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.
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