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Німеччина незадоволена постачаннями Францією зброї до України

29 січня 2024 11:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Німеччина незадоволена постачаннями Францією зброї до України
Військова допомога Україні. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Німеччині незадоволені постачанням зброї Францією для України. Урядовці ФРН стверджують, що французи багато говорять, але на ділі роблять небагато.

Про це заявила голова комітету бундестагу з оборони Агнес Штрак-Циммерман в інтерв'ю Tagesspiegel.

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Штрак-Циммерман заявила, що між французькою підтримкою України в медіа і реальності існує велика розбіжність. На її думку, внесок Франції "досі дуже незначний" порівняно з військовим потенціалом країни.

"Існує велика розбіжність між підтримкою України в медіа і тим, що Франція насправді постачає Україні у вигляді озброєнь. Париж може збільшити постачання", — заявила вона.

За її словами, Німеччина "завжди на словах невиправдано занижує свою підтримку, тоді як інші країни багато говорять про меншу підтримку".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив що хоче, аби Німеччина посіла перше місце в Європейському Союзі за наданням допомоги Україні. Він вважає, що в Німеччини одна з найсильніших економік Європи.

Також Зеленський пояснив, як припинення допомоги Україні від США вплине на Європу. За його словами, якщо так станеться — це потягне за собою не дуже хороші наслідки.

Крім того, міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив про необхідність збільшення постачань допомоги з Європейського союзу для України. За його словами, Німеччина робить великий внесок для перемоги України і готова допомагати ще більше.

Франція
Німеччина
зброя
військова допомога
війна в Україні

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