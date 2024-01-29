Германия недовольна поставками Францией оружия в Украину

Военная помощь Украине. Фото: Армия Inform

В Германии недовольны снабжением оружия Францией для Украины. Чиновники ФРГ утверждают, что французы много говорят, но на деле делают мало.

Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Агнес Штрак-Циммерман в интервью Tagesspiegel.

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Штрак-Циммерман заявила, что между французской поддержкой Украины в медиа и реальности существует большое разногласие. По ее мнению, вклад Франции "до сих пор очень незначителен" по сравнению с военным потенциалом страны.

"Существует большое расхождение между поддержкой Украины в медиа и тем, что Франция действительно поставляет Украине в виде вооружений. Париж может увеличить поставки", — заявила она.

По ее словам, Германия "всегда на словах неоправданно занижает свою поддержку, в то время как другие страны много говорят о меньшей поддержке".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Германия заняла первое место в Европейском Союзе по оказанию помощи Украине. Он считает, что у Германии одна из сильнейших экономик Европы.

Также Зеленский объяснил, как остановка помощи Украине от США повлияет на Европу. По его словам, если так произойдет, это повлечет за собой не очень хорошие последствия.

Кроме того, министр финансов Германии лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил о необходимости увеличения поставок помощи из Европейского союза для Украины. По его словам, Германия вносит большой вклад для победы Украины и готова помогать еще больше.