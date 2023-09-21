Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги: що увійшло

Ссупутникового звʼязку SatCom. Фото ілюстративне: google

Німеччина передала Україні потужний пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли термінали супутникового звʼязку SatCom.

Про це йдеться на сайті Уряду Німеччини.

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Повідомляється, що, окрім 17 систем супутникового звʼязку SatCom, до пакету військової допомоги увійшли:

1 антенний підсилювач;

4 тягача HX81 і 4 причепа до них;

12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

запчастини WISENT.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами президента, обговорили подальшу військову підтримку нашої країни.

Додамо, що Німеччина перший раз передала нашій країні нові боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard. Відомо, що будівництво лінії для виробництва боєприпасів з успіхом завершили "в амбітні терміни".

До слова, Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Це відбулося напередодні засідання "Рамштайн".