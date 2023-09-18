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Німеччина анонсувала нову військову допомогу для України

18 вересня 2023 21:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німеччина анонсувала нову військову допомогу для України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Heiko Becker
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Це відбулося напередодні засідання "Рамштайн".

Про це повідомляє заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Bild.

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"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси — це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною", — заявив Пісторіус.

Очільник Міноборони Німеччини заявив, що його країна допоможе Україні захищеною технікою та системами розмінування.

"Але ми не забуваємо і про наближення зими: Ми відправимо не тільки одяг, а й електро- і теплогенератори. Загалом пакет коштуватиме 400 млн євро", — додав Пісторіус.

Нагадаємо, Канада виділить нову військову допомогу для України. Зокрема, пожертвує кошти на закупівлю високопріоритетного обладнання протиповітряної оборони. 

Також ми писали, що у Сполучених Штатах Америки закликали Джо Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS. Зокрема, чотири сенатори-республіканці надіслали американському президенту відповідний лист. 

Додамо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення щодо передавання німецьких ракет Taurus для України може бути ухвалене протягом одного-двох тижнів. Німеччина повинна зважити наслідки кожного свого кроку. 

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