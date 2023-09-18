Німеччина анонсувала нову військову допомогу для України
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Це відбулося напередодні засідання "Рамштайн".
Про це повідомляє заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Bild.
Військова допомога для України
"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси — це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною", — заявив Пісторіус.
Очільник Міноборони Німеччини заявив, що його країна допоможе Україні захищеною технікою та системами розмінування.
"Але ми не забуваємо і про наближення зими: Ми відправимо не тільки одяг, а й електро- і теплогенератори. Загалом пакет коштуватиме 400 млн євро", — додав Пісторіус.
Нагадаємо, Канада виділить нову військову допомогу для України. Зокрема, пожертвує кошти на закупівлю високопріоритетного обладнання протиповітряної оборони.
Також ми писали, що у Сполучених Штатах Америки закликали Джо Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS. Зокрема, чотири сенатори-республіканці надіслали американському президенту відповідний лист.
Додамо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення щодо передавання німецьких ракет Taurus для України може бути ухвалене протягом одного-двох тижнів. Німеччина повинна зважити наслідки кожного свого кроку.