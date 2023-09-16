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Байдена просять передати Києву ракети ATACMS

16 вересня 2023 23:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Байдена просять передати Києву ракети ATACMS
Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Сполучених Штатах Америки закликали Джо Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS. Зокрема, чотири сенатори-республіканці надіслали американському президенту відповідний лист. 

З текстом листа можна ознайомитися на сайті cotton.senate.

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Україні потрібні ATACMS

Сенатори Роджер Вікер, Том Коттон, Сюзана Коллінз і Ліндсі Грем зазначають, що з ракетами ATACMS Україна активніше битиме по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на території окупованої Росією України.

"Надання цієї зброї Україні максимізує ймовірність успіху в її нинішньому контрнаступі та наступних операціях. ATACMS також може збільшити здатність України знищувати російські оборонні формування", — йдеться в листі. 

Також вони вважають, що надання ракет Україні допоможуть Україні досягти своїх цілей до зими.

"Українські військові досягли певних проривів на окупованій Росією території. Однак, як повідомляється, до кінця типового бойового сезону залишилося лише 30 днів. Вкрай важливо, щоб Сполучені Штати негайно надали ATACMS, щоб Україна могла досягти життєво важливих цілей до зими та позбавити Росії можливості зміцнити свої позиції", — зазначають сенатори.

Нагадаємо, США передали Україні 3D-принтери, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою. Нещодавно завершились навчання з їх використання. 

Як зазначив помічник міністра оборони США Вільям ЛаПлант, поява цих принтерів змістить баланс на користь українських захисників. 

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