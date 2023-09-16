Байдена просят передать Киеву ракеты ATACMS

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден

В Соединенных Штатах Америки призвали Джо Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS. В частности, четыре сенатора-республиканца направили американскому президенту соответствующее письмо.

С текстом письма можно ознакомиться на сайте cotton.senate.

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Украине нужны ATACMS

Сенаторы Роджер Викер, Том Коттон, Сюзанна Коллинз и Линдси Грэм отмечают, что с ракетами ATACMS Украина будет более активно бить по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории оккупированной Россией Украины.

"Предоставление этого оружия Украине максимизирует вероятность успеха в ее нынешнем контрнаступлении и последующих операциях. ATACMS также может увеличить способность Украины уничтожать российские оборонные формирования", — говорится в письме.

Также они считают, что предоставление ракет позволит Украине достичь своих целей к зиме.

"Украинские военные достигли определенных прорывов на оккупированной Россией территории. Однако, как сообщается, до конца типичного боевого сезона осталось всего 30 дней. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты немедленно предоставили ATACMS, чтобы Украина могла достичь жизненно важных целей к зиме и лишить Россию возможности укрепить свои позиции", — отмечают сенаторы.

Напомним, США передали Украине 3D-принтеры, способные печатать запчасти к технике на поле боя. Недавно завершились учения по их использованию.

Как отметил помощник министра обороны США Уильям ЛаПлант, появление этих принтеров сместит баланс в пользу украинских защитников.